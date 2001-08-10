Сахалинцев приглашают на финальную игру сезона КВН
Финал Сахалинской областной Лиги КВН сезона 2019 года состоится в островной столице. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областное агентство по делам молодежи.
Этот сезон для островных КВН-щиков прошел особенно ярко. Они смогли не только выступить на сцене и представить свои номера, но и пройти обучение. В начале года состоялись фестиваль и школа КВН. В них приняли участие более 100 юмористов из Охи, Александровск-Сахалинского, Долинска, Холмска и областного центра.
На школе КВН и первой игре сезона сахалинцы смогли пройти мастер-классы и редактуру от именитых кавээнщиков страны. На Сахалин прилетали представители Высшей лиги КВН, победители прошлого сезона, участники команды «Вятка» Дмитрий Бушуев и Никита Трунов, финалист сезона 2018 и капитан команды «Русская дорога» Алексей Кривеня.
В течении года редактуру также проводили приглашенные эксперты из Хабаровска и Москвы. Например, редактор и режиссёр Всероссийской Юниор-Лиги КВН, автор телевизионной Высшей лиги КВН в составе воронежской команды «25-я», актриса сериалов на ТНТ Анастасия Дудко, а также участник Премьер Лиги КВН в составе команды «Сделано в Хабаровске», участник Высшей лиги Международного Союза КВН в составе команды «Ботанический сад», обладатель двух КиВиНов в Юрмале и трижды чемпион тихоокеанской лиги Алексей Астафьев.
- В это раз мы также ждем именитых гостей. К нам приедет целый коллектив, победители прошлого сезона Высшей лиги КВН, команда «Вятка». Они прибудут в полном составе и выступят на сахалинской сцене. Это будет своеобразным подарком для зрителей, - добавил Александр Гаранин.
Финальная игра областной Лиги КВН состоится 11 декабря в ККЗ «Октябрь».
Начало игры в 18:00. Вход свободный.
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