Артисты сахалинского Чехов-центра выступили в Казани

Чехов-центр представил свой спектакль «Вторник короткий день» на XI Всероссийском фестивале молодой режиссуры «Ремесло» в Казани. Он был приглашен программным директором фестиваля Ниязом Игламовым, который отметил, что постановка покорила его свежестью темы, оригинальностью формы и мастерской игрой актерского ансамбля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Напомним, что «Вторник короткий день» - премьера этого театрального сезона Чехов-центра, поставленная режиссером Александром Созоновым по пьесе молодого драматурга Светланы Петрийчук. Это история о продавщице из Благовещенска, которую сын наркоман заставляет возить спайс из Китая в Россию. Все действие спектакля происходит в настоящем автобусе, где зрители становятся непосредственными участниками постановки.

Зрителей «Вторник…» тоже не оставил равнодушными. Жительница Казани Венера Якупова считает, что все, что она увидела гениально и просто: «Тема постановки близка и понятна - слепая материнская любовь. Актеры настолько вжились в свои роли, что в какие-то моменты казалось, что это не спектакль, а все по-настоящему. Эта тема интересна не только взрослым, но и подросткам. У них есть возможность посмотреть на себя со стороны, а матерям задуматься, что, может, не стоит настолько слепо любить своих детей».

Эльмира Хабриева впервые побывала на иммерсивном спектакле и осталась под впечатлением: «Я рада, что в России театр не стоит на месте, что он такой разный. Этот спектакль злободневный, остросоциальный. Крайне необычно, ново, свежо. Отличная игра актеров. Тема спектакля очень часто встречается в нашей жизни, поэтому это так трогает».

А Альбина Нугманова призналась, что ей тяжело сразу в полной мере описать свои ощущения от увиденного: «Действие вокруг развивается очень стремительно и динамично, чувствовала себя внутри всей этой истории. Испытала целую гамму эмоций - сопереживала, ненавидела, удивлялась, не понимала. Был момент, когда мы просто ехали в автобусе, звучала музыка, и в это время рой мыслей кружился в голове, я пыталась совладать с эмоциями от увиденного, разложить их по полочкам, обдумать… Зацепила постановка».