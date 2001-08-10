Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2019
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15:00, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Островитян приглашают на утренники и мастер-классы

Сахалинцев приглашают провести новогодние выходные в музее книги Чехова. Дети и их родители на интерактивных занятиях сделают ёлочные игрушки, обереги, мышку-игрушку, подсвечники. Помимо этого здесь пройдет утренник «Ночь перед Рождеством: в поисках заклинания». Его участники отправятся в путешествие за утерянным заклинанием, которое открывает дверь в мир сказок и волшебства.

Записаться на интерактивные занятия можно до 15 января по телефону 43-65-09, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на музей.

 

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