Островитян приглашают на утренники и мастер-классы

Сахалинцев приглашают провести новогодние выходные в музее книги Чехова. Дети и их родители на интерактивных занятиях сделают ёлочные игрушки, обереги, мышку-игрушку, подсвечники. Помимо этого здесь пройдет утренник «Ночь перед Рождеством: в поисках заклинания». Его участники отправятся в путешествие за утерянным заклинанием, которое открывает дверь в мир сказок и волшебства.

Записаться на интерактивные занятия можно до 15 января по телефону 43-65-09, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на музей.