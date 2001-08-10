Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2019
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Последствия циклона устраняют в Сахалинской области
11:40, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Дачников приглашают на лекции в областную библиотеку

Цикл лекций «Школа садовода» проведут специалисты сахалинского филиала «Россельхозцентра» в областной научной библиотеке. Слушатели узнают о подготовке почвогрунта, семян, выращивании рассады и обработке сада весной, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Первая лекция на тему «Выбор семян и посадочного материала с учётом размещения культур на приусадебном участке» состоится в СахОУНБ 18 декабря. Начало в 17.30.

Лектором выступит Тамара Таран – специалист филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Сахалинской области.

Вход свободный. Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-54.

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