Сахалинцев зовут на выставку об истории театра из музея имени Бахрушина

Торжественное открытие выставки «Алексей Бахрушин. Любовь к Большому и Малому театрам» состоится в Южно-Сахалинске 23 декабря. В музее книги Чехова «Остров Сахалин» посетителям представят уникальные экспонаты из фондов Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина. Начало в 16:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

- У сахалинцев появится возможность познакомиться с главными театральными событиями в истории русского театра, свидетелем которых был создатель первого в мире Театрального музея Алексей Бахрушин. В зале будут размещены предметы, связанные с тремя видами театрального искусства: драмой, оперой и балетом. Посетителям представят костюмы, театральные реквизиты, эскизы и макеты декораций, архивы театральных деятелей, портреты выдающихся актёров, певцов, режиссёров, драматургов, балетмейстеров, артистов балета, композиторов, художников, - отметили в музее.

Выставочный проект проходит в рамках национального проекта «Культура» и Года театра.