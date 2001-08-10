Южносахалинцев зовут поучаствовать в конкурсе эстрадной песни

В Южно-Сахалинске в тринадцатый раз стартовал ежегодный конкурс эстрадной песни «Подари улыбку миру». Об этом сообщает администрация областного центра.

За звание победителей конкурса борются более ста человек в возрастных категориях от 7 до 25 лет из Детских школ искусств и других образовательных учреждений Южно-Сахалинска. Участников конкурсных прослушиваний оценивают профессиональные музыканты из Казани, Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Члены жюри для конкурсантов проведут мастер-классы.

- Жюри конкурса выявит самых талантливых островитян. Возможно, участие и победа послужат импульсом для саморазвития, путевкой в жизнь для юных дарований, - рассказала Ирина Лидовская, преподаватель Центральной детской музыкальной школы города Южно-Сахалинска.

Конкурсные прослушивания проходят с 16 по 18 декабря. Поболеть за исполнителей и насладиться выступлениями участников могут все желающие с 10:00 до 18:00 в ГДК «Родина».

Завтра, 18 декабря, в 18:30 состоится Джем-Сейшен - импровизированное выступление джазового квартета Dr.Vaks-Band (Казань), джазового оркестра Сахалинского колледжа искусств и оркестра Центральной детской музыкальной школы.

Награждение победителей конкурса состоится на гала-концерте 19 декабря в 18:30, на сцене ГДК «Родина». Вход свободный.