Южносахалинцев зовут поучаствовать в конкурсе эстрадной песни
В Южно-Сахалинске в тринадцатый раз стартовал ежегодный конкурс эстрадной песни «Подари улыбку миру». Об этом сообщает администрация областного центра.
За звание победителей конкурса борются более ста человек в возрастных категориях от 7 до 25 лет из Детских школ искусств и других образовательных учреждений Южно-Сахалинска. Участников конкурсных прослушиваний оценивают профессиональные музыканты из Казани, Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Члены жюри для конкурсантов проведут мастер-классы.
- Жюри конкурса выявит самых талантливых островитян. Возможно, участие и победа послужат импульсом для саморазвития, путевкой в жизнь для юных дарований, - рассказала Ирина Лидовская, преподаватель Центральной детской музыкальной школы города Южно-Сахалинска.
Конкурсные прослушивания проходят с 16 по 18 декабря. Поболеть за исполнителей и насладиться выступлениями участников могут все желающие с 10:00 до 18:00 в ГДК «Родина».
Завтра, 18 декабря, в 18:30 состоится Джем-Сейшен - импровизированное выступление джазового квартета Dr.Vaks-Band (Казань), джазового оркестра Сахалинского колледжа искусств и оркестра Центральной детской музыкальной школы.
Награждение победителей конкурса состоится на гала-концерте 19 декабря в 18:30, на сцене ГДК «Родина». Вход свободный.
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