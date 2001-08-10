Тихоокеанское
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Сахалинцев приглашают на открытие выставки «Здесь и сейчас»

Сахалинцев приглашают на открытие выставки «Здесь и сейчас»

Сахалинский областной художественный музей приглашает 24 декабря на открытие выставочного проекта «Здесь и сейчас», посвящённого 30-летию создания регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на музей.

Это выставка пяти сахалинских художников-графиков. Наталья Кирюхина, Нина Наумова - одни из тех художников,  чье творчество способствовало самостоятельности сахалинского отделения Союза художников России.  На выставке также представлены произведения Юрия Метельского, который вступил в Союз художников в 1998 г., и работы художников молодого поколения – Надежды Антиповой-Кириной   и  Надежды Федотовой-Белых, принятых в Союз соответственно в 2008 и  в 2018 гг.

Тема графики для выставки не случайна, так как формирование сахалинского отделения Союза художников начинается со вступления в него именно художников-графиков.

Официальные страницы истории островного отделения Союза художников России принято отсчитывать с 1989 года. На сегодня в его состав входят 19 сахалинских мастеров, которые продолжают выполнять свою достойную работу по духовно-эстетическому исследованию нашего края.

Церемонию открытия украсят выступления камерного ансамбля «Дивертисмент» под руководством Александра Лопатина и учащихся ДМШ №5 Южно-Сахалинска.

Вход на открытие свободный. Начало в 17:00.

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