Итоги литературного интернет-конкурса памяти подвели в Холмске

Двадцать лет назад Холмской центральной районной библиотеке было присвоено имя замечательного сахалинского поэта - Юрия Николаева. Его творчество имеет множество поклонников из числа его земляков. Они с радостью откликнулись на предложение секретаря Холмского местного отделения партии "Единая Россия", депутата областной Думы Артема Круглика – провести интернет-конкурс «Читай, Холмск!». Таким образом творческие люди района отметили сразу две круглые даты – юбилей присвоения библиотеке имени поэта и 25–летие со дня основания телерадиокомпании «Холмск». Организаторами акции выступили Холмская центральная районная библиотека имени Юрия Николаева, телекомпания «Холмск» и проект «Наш Холмск», сообщили в региональном отделении партии.

Около 30 конкурсантов – влюбленных в поэтическое слово жителей Холмска, сел Чапланово, Чехов и Правда - состязались в чтении стихов Юрия Ивановича. Свои выступления они записывали на видео и выкладывали в соцсети («Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграм»).Оценить их смогли все желающие. По количеству «лайков» жюри определило победителей в пяти номинациях. В номинации «Оригинальность» лучшей была признана Лариса Захарова (стихотворение «Монолог женщины»), «Артистизм» - Светлана Милейкина («Коломбина»), «Искусство декламации» - Каролина Кашапова («Шаг к солнцу»), «Только для вас» - Валентина Гординская ( «Быть бабушкою – то же материнство»), «Лучшее видео» - Максим Князев («На Курилах непогода…»).

Конкурс прошел при поддержке Холмского местного отделения Партии. Церемония награждения лучших декламаторов состоялась в КДЦ «Россия». Всем им были вручены подарочные сертификаты. Также победители и остальные участники акции– конкурса «Читай, Холмск!» получили поощрительные призы.