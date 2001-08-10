Тихоокеанское
информационное агентство
19 Декабря 2019
Сегодня 01:45
62,58|69,69|65,78
Последствия циклона устраняют в Сахалинской области
16:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Итоги литературного интернет-конкурса памяти подвели в Холмске

Итоги литературного интернет-конкурса памяти подвели в Холмске

Двадцать лет назад Холмской центральной районной библиотеке было присвоено имя замечательного сахалинского поэта - Юрия Николаева. Его творчество имеет множество поклонников из числа его земляков. Они с радостью откликнулись на предложение секретаря Холмского местного отделения партии "Единая Россия", депутата областной Думы Артема Круглика – провести интернет-конкурс «Читай, Холмск!». Таким образом творческие люди района отметили сразу две круглые даты – юбилей присвоения библиотеке имени поэта и 25–летие со дня основания телерадиокомпании «Холмск». Организаторами акции выступили Холмская центральная районная библиотека имени Юрия Николаева, телекомпания «Холмск» и проект «Наш Холмск», сообщили в региональном отделении партии.

Около 30 конкурсантов – влюбленных в поэтическое слово жителей Холмска, сел Чапланово, Чехов и Правда - состязались в чтении стихов Юрия Ивановича. Свои выступления они записывали на видео и выкладывали  в соцсети («Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграм»).Оценить их смогли все желающие. По количеству  «лайков» жюри определило победителей в пяти номинациях.  В номинации «Оригинальность»  лучшей была признана Лариса Захарова (стихотворение «Монолог женщины»), «Артистизм» - Светлана Милейкина («Коломбина»), «Искусство декламации»  - Каролина Кашапова («Шаг к солнцу»), «Только для вас» - Валентина Гординская ( «Быть бабушкою – то же материнство»),  «Лучшее видео» - Максим Князев («На Курилах непогода…»).

Конкурс прошел при поддержке Холмского местного отделения Партии. Церемония награждения лучших декламаторов состоялась в КДЦ «Россия». Всем им были вручены подарочные сертификаты. Также победители и остальные участники акции– конкурса «Читай, Холмск!» получили поощрительные призы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Когда вы начинаете готовиться к Новому году?