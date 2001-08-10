Тихоокеанское
информационное агентство
19 Декабря 2019
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15:20, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Зимнюю икебану покажут южносахалинцам

В предстоящую субботу, 21 декабря, на территории городского парка Южно-Сахалинска состоится зимняя выставка икебана «Хрустальный вернисаж». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Мероприятие посвящено красоте сахалинских растений. На месте стеклянного павильона появится хрустальная оранжерея с яркой подсветкой. Стены выставочного зала будут сплетены из ветвей кислицы, потолок украсят огромные люстры из дикоросов, а пол зальют льдом с цветами, выращенных на Сахалине. Кроме, того флористы подготовили сорок ледовых миниатюр, десятки коллажей из цветов в кристальных рамках. Выставка никого не оставит равнодушным, сахалинцы смогут по-новому взглянуть на растительный мир нашего острова, - отмечают организаторы.

Начало в 19:00. Вход свободный.

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