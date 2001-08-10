Островитян научат делать эскизы театральных костюмов

Сахалинцев приглашают на лекцию «Замок замоскворецкого рыцаря. А.А. Бахрушин и его театральный музей» и мастер-класс «Мир закулисья. Люди театра. Профессия художник-сценограф» автор которых – гость из Москвы, начальник отдела регионального развития Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина Александр Рубцов.

Как рассказали в музее книги Чехова, на лекции «Замок замоскворецкого рыцаря. А.А. Бахрушин и его театральный музей» сахалинцы познакомятся с уникальными видеоматериалами из фондов Театрального музея, с архитектурным образом «Версаля на Зацепе» – так называли современники загадочный неоготический особняк Бахрушина на улице Лужнецкой, именитых гостях Бахрушенского Дома, о коллекции «на спор» и о сокровищах, которые собирал Алексей Бахрушин. Приглашаются все, кому интересна история театра, и те, кто служит Мельпомене и Терпсихоре.

Лекции состоятся 21 и 22 декабря в 16:00.

А 21 декабря в 14:00 школьников среднего и старшего возраста ждёт мастер-класс «Мир закулисья. Люди театра. Профессия художник-сценограф». Лектор расскажет о роли театрального художника в создании спектакля, и чем отличается сценический костюм от бытового. В практической части мероприятия его участники создадут эскиз театрального костюма.

Вход свободный.