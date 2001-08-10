Юные артисты сыграют «Рождественскую историю» в Чехов-центре

Уже в это воскресенье, 22 декабря, на большой сцене сахалинского Чехов-центра будет показана сказка для всей семьи «Рождественская история» по известному произведению Чарльза Диккенса. Спектакль про старого скрягу Скруджа, к которому явились праздничные Духи и отправили его в фантастическое путешествие во времени, погрузит зрителей в мистический и таинственный мир рождественского Лондона, сообщили в учреждении.

В роли режиссера-постановщика выступил художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев. Он приоткрыл небольшую тайну: вместе с профессиональными артистами на сцену выйдут два школьника.

«В спектакле есть небольшие роли, которые должны сыграть именно юные актеры. Конечно, мне было важно, чтобы их сыграли театральные дети, которые не понаслышке знают, что такое театр. Так что впервые на сцену выйдет мой младший сын Даниил и сын нашего директора Татьяны Корнеевой - Игорь. Они оба подошли мне по фактуре - живые, шустрые. Ну и, конечно, у обоих мальчиков есть правильное восприятие театра, что для артиста - это не развлечение, а большая, сложная работа», - считает режиссер.

Играть мальчики будут в два состава, но у каждого - по три небольших роли. Семилетний Даниил Агеев признается, что с папой-режиссером работать интересно и даже подумывает, когда вырастет, стать артистом. И его напарник по спектаклю -десятилетний Игорь Сергадеев - делится, что стал задумываться над своей будущей профессией и, может быть, свяжет ее с театром. Оба мальчика с усердием репетируют, слушают режиссера, своих старших коллег по сцене и, конечно, с нетерпением ждут премьеры.