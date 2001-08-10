Главную ёлку района открыли в Поронайске
Субботним вечером, 21 декабря, на центральной площади Поронайска состоялось открытие главной елки района. По традиции, сотни жителей и гостей города разных возрастов пришли полюбоваться этим ярким предновогодним мероприятием, сообщили в районной администрации.
Городская площадь встречала гостей программы в праздничном убранстве, украшенная иллюминацией, снежными, ледовыми скульптурами, светодиодными фигурами. Кроме этого на территории новогоднего городка разместился каток и ледяной лабиринт.
В основе программы мероприятия, подготовленной специалистами культурно-досугового центра "Мир", была заложена сказочная история с известными всем персонажами - Снегурочкой, Лешим, Бабой Ягой и сказочными животными. На сцене выступали творческие коллективы города, а главный новогодний волшебник Дед Мороз прибыл на площадь в санях, "запряженных" квадроциклом.
В кульминационный момент праздника по команде Деда Мороза "Елочка, гори!" зажгли гирлянды и звезду на верхушке главной городской елки. После этого сказочные герои разошлись по площади, чтобы поиграть с детьми в игры и водить хоровод.
С наступлением темноты новогодняя елка и ледовый городок предстал во всей своей красе. Елка засветилась разноцветными огнями и фигуры неоновым светом.
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