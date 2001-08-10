Сахалинские поисковики презентовали книгу «165 стрелковый полк»

Книга в выдержках из воспоминаний и документов рассказывает о Южно-Сахалинской наступательной операции и боевом пути 165-го ордена Красной Звезды стрелкового полка, действующего на главном направлении наступления 56-го стрелкового корпуса, а также о его командире подполковнике Курманове Нигмате Джумакаевиче, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Поискового движения России».

Автор книги, руководитель архивно-мемориального отдела Сахалинского регионального отделения «Поисковое движение России» Николай Дегтерёв на протяжении многих лет собирает документы, работает в архивах, ведет переписку с родственниками участников освобождения южного Сахалина.

Факты, изложенные в книге, основаны на документальных свидетельствах. Например, в ней можно найти документы о подвиге Антона Ефимовича Буюклы, несколько меняющие официальную версию этого события. В книге описан боевой путь разведотряда под командованием майора Трегубенко Даниила Степановича, который обходил по западным сопкам (Зигзаги) укрепленные позиции японцев и вышел в районе н.п. Нибу (Топольный) в тыл врага. Часть этого пути сахалинские поисковики исследовали в мае 2018 года, тогда удалось найти японские позиции и следы скоротечного боя.

Также читатель найдет описание штурма укрепленного форта, полицейского поста Хандаса (Рощино), который был взят с большими потерями в течение 11-12 августа 1945 года. В книге описаны бои различных подразделений полка за речку Проклятая (Гильзовка), в которых погибло большое количество солдат, а в один из дней, счет шел не по количеству убитых, а в процентом отношении по подразделениям, настолько большие были потери.

А в завершающем книгу рассказе о взятии сопки Обзорная приведен отрывок из письма генерал-майора И.П. Батурова, командира 79-й стрелковой дивизии, Н.Д. Курманову, командиру 165-го стрелкового полка, который, наоборот, опровергает сказанное в официальных документах, в частности журнале боевых действий 179-го стрелкового полка. Речь идет о том, что якобы в ходе боев 16.08.1945 года 2-й батальон 179-го стрелкового полка соединился с подразделениями 165-го стрелкового полка на сопке с вышкой (Обзорная). Это в свое время категорически отвергал командир 165-го стрелкового полка подполковник Н.Д. Курманов, и это подтверждается теперь упомянутым выше письмом И.П. Батурова. Сахалинские поисковики прошли предполагаемый маршрут 2-го батальона 179-го стрелкового полка и не обнаружили ни осколков, ни стреляных гильз как с нашей стороны, так и с японской.

На презентации, которая прошла в Историческом парке «Россия-Моя история» автор книги рассказал о том, как пришел в поисковое движение, о том с каким трудом приходится расшифровывать документальные свидетельства тех лет и о фактах, не вошедших в издание. С теплотой было сказано о родственниках командира 165-го стрелкового полка Н.Д. Курманова, предоставивших большой семейный документальный и фото архив, насчитывающий более 500 листов, ранее считавшийся утраченным.

Историк-краевед Игорь Самарин высоко оценил книгу, отметив, что, только проверив на местности документальные свидетельства о ходе боевых действий можно подтвердить или опровергнуть сведения, указанные в них. И поисковики с этим успешно справляются. В частности, был упомянут памятник, установленный якобы на месте гибели Героя Советского Союза А.Е. Буюклы, в районе пересечения железнодорожного полотна и р.Гильзовка. Там, в радиусе десятков метров нет ни то чтобы остатков японского ДЗОТа, амбразуру которого закрыл своим телом Антон Буюклы, но поисковики не нашли там даже ни одной стрелянной гильзы. Между тем, с большой долей вероятности ДЗОТ Буюклы был найден активистами в нескольких сотнях метров западнее железной дороги в 2017 году.

«Это вторая книга, которая появилась на свет в этом году благодаря нашей работе в полях, лесах и архивах. Первая, книга памяти «Вечный полёт» вышла неделей раньше. Всего же, за 5 лет работы мы выпустили четыре издания. В будущем планируем издать сборник, посвященный жителям Смирныховского района участникам Великой Отечественной войны. В электронном виде у нас уже все готово, осталось только найти финансирование» - отметил в своем выступлении руководитель Сахалинского регионального отделения «Поисковое движение России» Артем Бандура.

В конце презентации автор вручил экземпляр книги с автографом всем пришедшим на мероприятие.