Главную новогоднюю ёлку открыли на Кунашире

На Кунашире открыли главную новогоднюю елку В начале правздника вице-мэр администрации Наталья Савочкина наградила победителей районного конкурса предприятий торговли на лучшее новогоднее оформление. Затем поздравила собравшихся на площади южнокурильчан с наступающим Новым годом.

После чего началось театрализованное представление, которое показали артисты районного Дома культуры. Детвора водила хороводы, участвовали в играх и конкурсах.

В этом году для детей Шикотана и Кунашира во всех школах, учреждениях культуры подготовлено много новогодних мероприятий, которые продлятся до 8 января 2020 года, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию Южно-Курильска.