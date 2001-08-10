Тихоокеанское
информационное агентство
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12:00, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Главную новогоднюю ёлку открыли на Кунашире

Главную новогоднюю ёлку открыли на Кунашире

На Кунашире открыли главную новогоднюю елку В начале правздника вице-мэр администрации Наталья Савочкина наградила победителей районного конкурса предприятий торговли на лучшее новогоднее оформление. Затем поздравила собравшихся на площади южнокурильчан с наступающим Новым годом.

После чего началось театрализованное представление, которое показали артисты районного Дома культуры. Детвора водила хороводы, участвовали в играх и конкурсах.

В этом году для детей Шикотана и Кунашира во всех школах, учреждениях культуры подготовлено много новогодних мероприятий, которые продлятся до 8 января 2020 года, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию Южно-Курильска.

 

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