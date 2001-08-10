Благотворительные спектакли сыграли артисты сахалинского Чехов-центра

Доброй традицией для сотрудников сахалинского Чехов-центра стал показ благотворительных спектаклей в новогоднюю кампанию. Первыми зрителями сказки «Царский подарок» стали воспитанники Троицкого детского дома. Дети с большим интересом посмотрели интерактивное музыкальное представление про времена Петра I, когда Новый год на Руси отмечали осенью. Вместе с героями сказки погрузились в атмосферу праздника с веселыми скоморошьими танцами, песнями и, конечно, традиционными Дедом Морозом и Снегурочкой, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Артисты Чехов-центра уже не в первый раз радуют наших воспитанников сказочным новогодним представлением, - рассказала педагог-организатор ГКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Троицкий детский дом» Ольга Тян. - Сказка очень понравилась детям, все было ярко, живо, динамично. Ребята с нетерпением ждут, когда мы отправимся в театр, чтобы увидеть еще один новогодний спектакль «Рождественская история». Хочется поблагодарить Чехов-центр за этот праздник!»

Посмотреть новогоднюю сказку в Чехов-центр пришли воспитанники реабилитационного центра «Преодоление» и представители регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Также традиционно главные волшебники праздника Дед Мороз и Снегурочка из Чехов-центра вместе с представителями Сахалинского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» отправились в областную детскую больницу, чтобы поздравить ребят, оказавшимся в предпраздничные дни в этом медицинском учреждении.

«Новый год - время чудес и волшебства. И все, кто работает в театре, немного маги и кудесники, ведь именно здесь рождается сказка. И у нас есть уникальная возможность подарить детям самое главное - яркие эмоции, что мы с удовольствием и делаем. Хочется, чтобы у этих детей всегда в их сердцах было место для новогоднего чуда», - отметила директор Чехов-центра Татьяна Корнеева.