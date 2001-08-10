Южносахалинцев приглашают на новогодние гульянья

Администрация Южно-Сахалинска, департамент культуры, городской парк, дома культуры сел и планировочных районов подготовили десятки новогодних и рождественских мероприятий для жителей и гостей областного центра всех возрастов. Об этом сообщает мэрия городского округа.

- Южно-Сахалинск готов к встрече нового 2020 года. Улицы, скверы, площади и городской парк сияют иллюминацией. В рамках единой праздничной программы "В город пришел Новый год" утренники, концерты и различные мероприятия уже проходят в домах культуры города, сел и планировочных районов, - рассказывает директор департамента культуры Ирина Герасимова. - Мы постарались, чтобы предновогодние дни, новогодняя ночь и каникулы были насыщены яркими событиями и дарили жителям праздничное настроение.

27, 28 и 29 декабря всех желающих приглашают на вечерние пешие экскурсии по городскому парку. Начало прогулки в 18.00, место сбора - возле здания администрации парка (район ул. Детской). Концепция зимнего оформления территории в 2020 году — "Путешествие в пространстве и времени". Атмосферу создадут композиции: семь чудес света, динозавры, древнегреческие боги, три богатыря, касатки. Всего более 40 фигур из снега и льда. Самая большая композиция — это крепость Древней Руси.

В новогоднюю ночь после боя курантов всех приглашают на площадь Ленина, которая традиционно станет главной праздничной площадкой торжества. В 1.00 1 января начнется новогодний маскарад «Сказочный город - Южный» с песнями, танцами, конкурсами, зимними потехами, сюрпризами от Деда Мороза и Снегурочки. Стартует и завершиться маскарад фейерверком: в 1.10 и в 3.00.

В это же время, с 1.00 до 3.00, на народные гулянья приглашают жителей сел и планировочных районов. ЦНК «Радуга» (Новоалександровск), ДК "Ключи" (Ключи), ДК "Родник" (Березняки), ДК "Старорусский" (Старорусское), ДК «Электрон» (Весточка), ДК «Синегорье» (Синегорск) и Дальненский дом культуры подготовили для жителей праздничные программы.

На новогодних каникулах местом притяжения для зимних прогулок станет городской парк. Здесь можно будет активно провести время. Будет работать каток, детская горка, прокат зимнего инвентаря, Дача Деда Мороза. Продолжатся бесплатные автобусные экскурсии по вечернему Южно-Сахалинску. Ежедневно со 2 по 8 января автобус будет отправляться от здания администрации парка в 19.00 и 20.30. Обращаем внимание, что на экскурсию необходимо зарегистрироваться заранее по телефону 724-575.

7 января в городском парке на концертной площадке с 18.00 до 20.00 пройдет театрализованная концертная программа "Рождественские гулянья".

Обращаем внимание, что возможны корректировки даты и времени мероприятий. Новогодняя афиша размещена на сайте администрации Южно-Сахалинска и будет дополняться и актуализироваться.

Как добавляют в пресс-службе ГАУК "Сахалинская филармония", во время новогодних каникул со 2 по 8 января на площади Победы с 19.00 до 22.00 будет демонстрироваться уникальное 3D мэппинг-шоу «Магия света». «Экраном», на который будет проецироваться изображение, станет фасад музейно-мемориального комплекса «Победа». В программе светового шоу: островные мифы и легенды, новогодние традиции народов планеты, ожившие картины и многое другое.