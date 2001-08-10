Солист группы «Челси» встретился с островной молодёжью

Финалист шоу «Голос 6» и «Фабрика звёзд 6», солист музыкальной группы «Челси» Арсений Бородин встретился с юными сахалинцами в рамках «Диалога на равных». Федеральный проект нацелен на то, чтобы молодёжь могла пообщаться с успешными людьми с целью перенимания опыта.

Как рассказали в областном агентстве по делам молодежи, встреча прошла в конгресс-холле «Столицы». Мероприятие посетили юные сахалинцы из большинства районов области, включая Курильские острова. Популярный исполнитель рассказал ребятам о своём музыкальном становлении, начиная с детских лет и до наших дней. По словам Арсения, любовь к музыке ему привил его отец. Впервые он начал выступать в школьные годы и уже после этого принял участие в таких проектах, как «Фабрика звёзд» и «Голос», благодаря которым и стал известен.

Молодёжь активно задавала вопросы исполнителю, касаемо его музыкальных вкусов. На встрече присутствовали ребята из «Юнармии». Они поинтересовались у Арсения о его самом любимом патриотическом произведении. Выяснилось, что его любимая песня – «Тёмная ночь» из кинофильма «Два бойца», певец даже исполнил её отрывок для сахалинцев.

Солист напомнил молодёжи, что необходимо помнить свою историю, уважительно относиться к своим предкам и не забывать родителей, которые дали им путёвку в жизнь.

В завершении встречи на сцене конгресс-холла прошёл региональный патриотический фестиваль «Моя Россия!». С музыкальными и творческими номерами выступили не только островные таланты, но и сам Арсений Бородин, исполнив главные музыкальные хиты как из репертуара группы «Челси», так и из сольного творчества.