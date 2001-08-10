Солист группы «Челси» встретился с островной молодёжью
Финалист шоу «Голос 6» и «Фабрика звёзд 6», солист музыкальной группы «Челси» Арсений Бородин встретился с юными сахалинцами в рамках «Диалога на равных». Федеральный проект нацелен на то, чтобы молодёжь могла пообщаться с успешными людьми с целью перенимания опыта.
Как рассказали в областном агентстве по делам молодежи, встреча прошла в конгресс-холле «Столицы». Мероприятие посетили юные сахалинцы из большинства районов области, включая Курильские острова. Популярный исполнитель рассказал ребятам о своём музыкальном становлении, начиная с детских лет и до наших дней. По словам Арсения, любовь к музыке ему привил его отец. Впервые он начал выступать в школьные годы и уже после этого принял участие в таких проектах, как «Фабрика звёзд» и «Голос», благодаря которым и стал известен.
Молодёжь активно задавала вопросы исполнителю, касаемо его музыкальных вкусов. На встрече присутствовали ребята из «Юнармии». Они поинтересовались у Арсения о его самом любимом патриотическом произведении. Выяснилось, что его любимая песня – «Тёмная ночь» из кинофильма «Два бойца», певец даже исполнил её отрывок для сахалинцев.
Солист напомнил молодёжи, что необходимо помнить свою историю, уважительно относиться к своим предкам и не забывать родителей, которые дали им путёвку в жизнь.
В завершении встречи на сцене конгресс-холла прошёл региональный патриотический фестиваль «Моя Россия!». С музыкальными и творческими номерами выступили не только островные таланты, но и сам Арсений Бородин, исполнив главные музыкальные хиты как из репертуара группы «Челси», так и из сольного творчества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Южносахалинцев приглашают на новогодние гульянья
- 09:30 Сегодня Сахалинцам рассказали, как стать блогерами
10:00 Сегодня Входную группу обновили в детской поликлинике Корсакова
- 10:20 Сегодня «Сахалинские Акулы» одолели подмосковного «Капитана»
- 11:00 19 Декабря Шоу ратраков пройдет на Сахалине
10:10 19 Декабря Более шести тонн осьминога пытались незаконного провести японские суда
- 14:00 19 Декабря «ЕР» решает вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- 18:00 19 Декабря Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
17:30 2 Декабря Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
Выбор редакции
- 09:00 Сегодня Южносахалинцев приглашают на новогодние гульянья
- 14:30 Вчера Новый аппарат сделает сахалинкам УЗИ груди за 15 минут
- 17:05 20 Декабря Дополнительные деньги выделят сахалинскому здравоохранению
- 14:00 20 Декабря Сахалинские банки не будут ужесточать условия получения ипотеки под 2%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?