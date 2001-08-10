Сахалинцы могут посмотреть на балетные туфли Плисецкой и портрет Цискаридзе

Сценические костюмы, театральный реквизит, эскизы и макеты декораций, портреты выдающихся артистов – выставка «Алексей Бахрушин. Любовь к Большому и Малому театрам» открылась в музее книги Чехова 23 декабря. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе учреждения.

Торжественное открытие началось с выступления хореографического ансамбля «Акварель» ДШИ № 2 Южно-Сахалинска под руководством Татьяны Калайтан.

– Мы начинали год с современного искусства, а закачиваем традиционным. Я благодарю сотрудников театрального музея имени А. А. Бахрушина за то, что они приехали в такую даль и привезли замечательную коллекцию. Многие думают, что на Сахалине медведи ходят по улицам и нет выставочных залов. Однако когда приезжают сюда гости, они удивляются нашим способностям и техническим возможностям. Я рада, что эта замечательная выставка закрывает уходящий год в музее. Она будет работать два с половиной месяца, чтобы её посетили как можно больше людей, – обратилась к посетителям директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.

В зале размещены экспонаты, связанные с тремя видами театрального искусства: драмой, оперой и балетом. Каждый вид театрального искусства обладает своим специфическим арсеналом изобразительно-выразительных средств и приемов. Условно экспозиция поделёна на 2 подтемы: театр времени А.А. Бахрушина (конец XIX – начала XX вв.) и театр конца XX – начала XXI вв. Таким образом, посетителю дают возможность познакомиться с главными театральными событиями в истории русского театра, свидетелем которых был создатель первого в мире Театрального музея Алексей Бахрушин.

– Когда мы летели сюда, не понимали, что увидим здесь. Нас поразила девственная природа и чистый снег, который не увидеть на европейской территории. Помимо этого, здесь удивительные и замечательные люди. В музее книги Чехова работают талантливые ребята, благодаря которым состоялся монтаж выставки. Мне хочется, чтобы талантов, которые растут здесь, становилось больше. Каждому я выражаю благодарность, – поделился впечатлениями начальник отдела регионального развития Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина Александр Рубцов.

После торжественного открытия гостям провели первую экскурсию по экспозиции. Посетителям представили сценический костюм для балета «Дама с собачкой» и балетные туфли легендарной Майи Плисецкой, портрет артиста балета Николая Цискаридзе, дирижёрские палочки Геннадия Рождественского и Марка Эрмлера, макет здания Московского Малого театра в разрезе. Всего около 180 экспонатов об истории театра представлено в зале.

– В это удивительное предновогоднее время меня переполняет чувство счастья, потому что одна из потаенных мечт сбылась. Когда я встретилась с Александром Михайловичем, мы робко говорили о Сахалине и амбициозных планах. Я рассказывала, что нам пора открывать театральный музей и филиал Бахрушинского музея, однако решили начать с маленьких шагов – привезти на Сахалин выставку. Благодарю за помощь Евгению Фирсову, Александра Рубцова и Нонну Лаврик. Это те люди, которые делают всё, чтобы наш остров расцветал и становился богаче. Я думаю, что эта маленькая выставка будет небольшим кирпичиком к созданию театрального музея на Сахалине, – поблагодарила председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Сахалинского театра кукол Антонина Добролюбова.