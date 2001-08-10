Юных островитян познакомили с Хозяйкой Огня

Семейное мероприятие «В гостях у Хозяйки огня» состоялось в областном центре народного творчества. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на центр.

Главной героиней праздника была Хозяйка Огня - Тугш мамгать. Издревле считалось, что тот, кто ее увидит, получит помощь и удачу во всех делах на целый год. Вот и такая возможность встречи появилась у всех собравшихся на мероприятии. Нужно было лишь лентой за летной найти приветственные слова.

«Яркая, теплая, добрая, красивая гостья появилась в зале центра народного творчества, - рассказали в пресс-службе центра. - Хозяйка огня рассказала, что очень любит песни и танцы, поэтому пригласила своих помощников из этнокультурного центра «Люди Ых мифа» («Люди Сахалина»), которые показали нивхский танец с палочками, научили традиционной игре в ладоши и исполнили шутливую песню про девушек, собравшихся по ягоды на нивхском и русском языке».

Были на мероприятии и еще одни приглашенные гости. Ученики первого «Е» класса школы №6 Южно-Сахалинска с преподавателем начальных классов Мариной Андреевной Фоминой подготовили творческий подарок. Они показали спектакль по сказочной истории «Брусничный колокольчик» из книги «Сказки над рекой», написанной по мотивам нивхского фольклора детским писателем Еленой Намаконовой, специалистом отдела культуры коренных малочисленных народов севера в СОЦНТ.

По сюжету, смелая нивхская девочка по имени Тиник отправляется за ягодой в запретное место - на болото, где живёт злой дух, милк. Чтобы одолеть милка и не позволить ему погубить целую деревню, Тиник пройдёт через много испытаний, обратится за помощью к доброй Лесной Хозяйке и, в конце концов, найдёт волшебный Брусничный колокольчик, который навсегда прогонит милка прочь.

Пока маленькие артисты готовились к премьере, они выучили немало слов на языке нивхов. Так, например, «ки» - это род удобной, лёгкой обуви, а «киус» - сухая трава для её утепления. «Тыкр» - багульник, магическое и лечебное растение, а «Ых-миф» - название острова Сахалин на нивхском языке.

После показа спектакля у каждого была возможность самостоятельно познакомиться со звучанием традиционных инструментов, а также попробовать свои силы в прыжках через крутящуюся веревку и в перетягивании каната.