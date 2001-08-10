Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2020
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18:08, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

225-летие со дня рождения Грибоедова отметят в областной библиотеке

225-летие со дня рождения Грибоедова отметят в областной библиотеке

Урок «Отечества великий сын», посвященный 225-летию со дня рождения писателя, дипломата, автора рифмованной пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова, состоится в областной библиотеки 15 января.

Как рассказали в пресс-службе СахОУНБ, участники мероприятия узнают интересные факты из жизни писателя, осуществят виртуальную прогулку по местам, связанным с жизнью великого драматурга – Москве, родовому имению Грибоедовых усадьбе Хмелита, Петербургу и Тифлису, где автор бессмертной комедии «Горе от ума», по его словам, провел лучшие годы своей жизни.

В завершение мероприятия состоится игра на проверку знаний о писателе и его произведениях. Начало в 15:00.

Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-22.

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