Праздник семейного чтения прошел в областной библиотеке

Третий творческий конкурс «Читающая мама-читающая страна» прошел в областной библиотеке 6 января. Мероприятие уже стало новогодней традицией. В этом году в нем приняли участие 13 молодых мам с детьми из Южно-Сахалинска.

Как сообщили в пресс-службе СахОУНБ, первая часть конкурса состояла из выступлений участников, которые знакомили гостей со своими любимыми произведениями через чтение отрывков из книг и театрализованные миниатюры. Зрители отметили оригинальное выступление в костюмах и реквизит Татьяны Мельниченко и ее дочери Марии, которые прочитали сказку Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Конкурсанты Елена Боршош с сыном Иваном рассказали наизусть басню Ивана Крылова «Свинья под дубом», дополнив номер тематическими декорациями. Также гости вечера оценили актерскую игру Екатерины Репиной с сыном Даниилом.

Во второй части мероприятия прошли творческие мастер-классы для детей и взрослых, новогодние игры и викторины. Ребята рассказывали стихи и водили хороводы.

Участников конкурса оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли нейропсихолог Анна Умрихина, педагог по актёрскому мастерству и пластике Сахалинского колледжа искусств Евгения Гриник и руководитель АНО «Центр чтения» Наталья Петровская.

Победителем третьего творческого конкурса «Читающая мама – читающая страна» стала Юлия Юшко с дочерью Софией. Второе место присудили Ольге Гуревич с дочерью Алёной, третье место заняли Оксана Антипенко и ее сын Ростислав.

Всех участников конкурса наградили благодарственными письмами, дипломами и подарками от СахОУНБ и спонсоров. Завершился праздник песней «Читайте, читайте» в исполнении Надежды Жамьяновой.