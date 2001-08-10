Юных углегорцев научат снимать фильмы

Площадку по обучению молодежи различным навыкам по созданию видеороликов, а также работе с различными видео - и фоторедакторами создали в Углегорском районе. Это стало возможным благодаря субсидии, предоставленной агентством по делам молодежи Сахалинской области и Общественной казачьей организацией «Станица Радонежская» Шахтёрска.

Как рассказали в региональном агентстве по делам молодежи, проект позволил создать благоприятные условия для формирования личности, стремящейся к образованию в условиях информационного общества. Он подготовит подростков к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, научит оценивать и обрабатывать полученную информацию из различных источников, для раскрытия творческого потенциала каждого участника проекта.

Проект также направлен на профилактику наркомании, безнадзорности и правонарушений среди молодежи Углегорского городского округа.

В ближайшее время на базе медиа-студии дети планируют начать снимать фильмы, направленные на популяризацию здорового образа жизни.