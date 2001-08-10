Южносахалинцы с ограниченными возможностями здоровья встретили Старый Новый год

Мероприятие под названием «По традициям зимы» прошло в областном центре народного творчества. Здесь собрались представители южно-сахалинских общественных организаций инвалидов. Перед концертом и торжественной частью все желающие смогли посетить медицинскую площадку, организованную в фойе учреждения, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на организаторов.

- Все показатели в норме, даже настроение улучшилось, - делится южносахалинка Антонина Васильевна. – Я слежу за своим здоровьем. Если есть возможность пройти какое-нибудь обследование, всегда пользуюсь таким шансом. Очень быстро и удобно: пришли на концерт, заодно и проверились. У подруги оказался повышенный уровень сахар в крови. Медицинская сестра поинтересовалась, принимает ли она лекарства и посоветовала обратиться к участковому терапевту для консультации.

Специалисты областного центра медицинской профилактики измеряли уровень содержания сахара и холестерина в крови, пульс, внутриглазное и артериальное давление. Желающих обследоваться и получить консультацию было так много, что площадка продолжала работать даже когда началась торжественная часть. Рядом с медиками развернули «Лавку здоровья», где предлагали посетителям подкрепить силы витаминным напитком на отваре шиповника.

- Мы проявляем особое внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает Елена Столярова, главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», депутат Городской Думы. – Стараемся принимать участие в подобных мероприятиях, чтобы сделать медицинские услуги еще доступнее для такой категории граждан. После скринингового обследования специалисты дают консультацию по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, это помогает людям скорректировать свой образ жизни таким образом, чтобы можно было сохранить здоровье, а при необходимости - поправить.

Танцевальные и певческие номера ансамблей современной народной песни «Русский терем», народного казачьей песни «Воля», образцового эстрадного танца «Плэйданс» и сольных исполнителей стали настоящим украшением мероприятия. Программу сформировали таким образом, чтобы номера, которые могут воспринимать люди с нарушениями слуха и зрения, чередовались. Присутствующие подпевали исполнителям, аплодировали, а некоторые даже подтанцовывали.

Во время торжественной части депутаты городской думы вручили благодарственные письма председателям организаций инвалидов, в которых выражали им признательность за общественно-полезную деятельность, активную жизненную позицию и личный вклад в социализацию людей с ограниченными возможностями.

Мероприятие было посвящено встрече Старого Нового года. Дед Мороз поздравил всех присутствующих с наступившим 2020 годом, пожелал им новых эмоций, чувств, впечатлений, новых радостей и побед.