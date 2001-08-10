Южносахалинцев зовут на выставку «Чехов. Страницы жизни»

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают в областную библиотеку на открытие выставки «Чехов. Страницы жизни». Оно состоится 21 января в 14:00, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Выставка приурочена к трём юбилейным датам жизни и творчества писателя: 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, 130 лет его путешествию на остров Сахалин, и 125 лет со дня выхода путевых очерков «Остров Сахалин» отдельным изданием.

На выставке представлены обширные материалы о жизни и творчестве писателя – настоящие сокровища фондов СахОУНБ. Экспонатами служат не только книги, но и мультимедийные источники: аудиокниги, современные экранизации и классические постановки МХАТ им. Горького.

Читатели смогут ознакомиться с уникальными изданиями: книгами из редкого фонда библиотеки. На экспозиции представлены прижизненное собрание сочинений писателя и первые публикации Палаты №6 и глав из книги «Остров Сахалин» (Журналы «Русская мысль» 1882-83 годов).

После обзора пройдут творческие мастер-классы по графической иллюстрации к произведениям Чехова и по правополушарному рисованию «Вишнёвый сад».

Выставка будет работать до 7 февраля. Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-46.