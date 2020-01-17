Островитян приглашают блеснуть знаниями
Областная интеллект-игра «Антон Павлович Чехов – сахалинская суперзвезда» совместно с центром саморазвития «СТРАНА СОВ» пройдет в областной библиотеке 21 и 23 января. Об этом сообщает пресс-служба СахОУНБ.
Мероприятие приурочено к трем юбилейным датам: 160-летие со дня рождения Чехова, 130-летие со дня его путешествия на Сахалин и 125-летие с момента выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием.
21 января в 12.00 играют 12 команд старшеклассников из 6-ти муниципальных образований Сахалинской области: Углегорска, Холмска, с. Пензенское Томаринского района, Долинска, Корсакова и Южно-Сахалинска.
23 января в 18.30 к участию приглашаются все желающие. От игроков требуется внимательно прочитать книгу Чехова «Остров Сахалин» и ознакомиться с биографией автора. Участников ожидают авторские вопросы о жизни и творчестве классика, а также непростые задачки по книге.
Мероприятие пройдет в конференц-зале на 1-м этаже СахОУНБ. Вход свободный. Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-54.
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