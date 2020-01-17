Тихоокеанское
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16:50, 17.01.20 | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»

Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»

Южносахалинцев и гостей города приглашают в областную библиотеку принять участие в акции «Всероссийский исторический кроссворд», которая пройдёт по всей стране 25 января.

"Идея акции принадлежит Московскому государственному педагогическому университету. Цель кроссворда – поддержать интерес к истории у школьников, студентов и взрослых. Участникам предстоит ответить на вопросы и задания, которые помогут проверить, соответствуют ли их представления об исторических событиях подтверждённым фактам и документам. Для решения кроссворда не требуется глубоких исторических знаний, достаточно школьной программы, азарта, умения мыслить логически", - рассказали в пресс-службе СахОУНБ.

Начало в 12.30. Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 45-25-27.

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