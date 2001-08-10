Загадку «неуловимости» раскроют в музее книги Чехова
Лекторий «Сахалин о Чехове» откроется 23 января в музее книги «Остров Сахалин». Ведущий чеховед области Виктория Чудинова прочитает лекцию «Неуловимый Чехов»: личность и творчество», передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Имя Антона Чехова известно во всём мире, его произведения изучают в школе, а пьесы не сходят с театральных сцен. О его жизни и творчестве написано множество книг. Но до сих пор не удается до конца уловить суть его неординарной личности, понять, что скрывалось под внешней сдержанностью и невозмутимостью писателя. «Неуловимый Чехов» – так назвал его один из исследователей. На некоторые вопросы весьма неожиданные ответы дают произведения, письма, дневники писателя, воспоминания его современников. Только эти источники помогают развенчать многие мифы и позволяют хотя бы отчасти понять загадку чеховской неуловимости.
Виктория Чудинова – кандидат филологических наук, доцент, автор множества работ об Антоне Чехове, в том числе кандидатской диссертации «Поэтика исповеди в рассказах и повестях А. П. Чехова 80-х – начала 90-х годов» и монографии «Поэтика прозы А. П. Чехова».
В 2020 году отмечается 160-летие Чехова, 130-летие его сахалинской поездки и 125-летие со дня выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием. На музейном Лектории «Сахалин о Чехове» каждый месяц ведущие ученые Сахалинской области будут знакомить посетителей с разными аспектами, связанными с творчеством Чехова, книгой «Остров Сахалин», литературным и историческим краеведением.
Начало лекции в 17:00. Вход свободный.
Запись по телефону: 43-65-09.
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