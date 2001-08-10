Островных мам приглашают поучаствовать в конкурсе
Прием заявок на конкурс «Мама может…» в рамках проекта «Успешная мама» стартовал в областной библиотеке.
Как сообщили в СахОУНБ, к участию в конкурсе приглашаются мамы, имеющие детей дошкольного возраста. Заявки принимаются до 25 февраля включительно на электронную почту cmbo452525@mail.ru и лично по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 (центр мобильного библиотечного обслуживания)
Конкурс пройдет в пять этапов:
- Визитная карточка «Я - мама!»;
- Интеллектуальный блиц-опрос «Мама, хочу всё знать!»;
- Конкурс творческих номеров «Талантливая мама»;
- Конкурс для групп поддержки участниц;
- Дефиле.
Каждое конкурсное задание оценивается жюри по 5-бальной шкале. По количеству набранных баллов участницам будут присвоены первое, второе и третье места, с вручением дипломов и ценных подарков. Все участницы конкурса получат благодарственные письмаи поощрительные призы.
Мероприятие пройдет в конференц-зале СахОУНБ 1 марта. Начало в 13.00.
Положение о конкурсе и заявка на участие доступны по ссылке.
Поддержать молодых мам и принять участие в мероприятии в качестве зрителей могут все желающие. Вход свободный.
Телефон для справок: 8 (4242) 45-25-64.
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