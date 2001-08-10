Фестиваль японского кино пройдет в Южно-Сахалинске
«Фестиваль Японского кино 2020» пройдет в областном центре с 31 января по 2 февраля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске.
Мероприятия будут проходить в кино-концертном зале «Октябрь». Вход свободный при предъявлении бесплатного билета. Его можно получить в кассе «Октября». Основную часть билетов будут выдавать за день до начала сеанса, а оставшуюся – в день показа.
Расписание фильмов:
31 января (пт.)
18:30
Открытие фестиваля
18:45
«Переезд по-самурайски» (120 мин.) (18+)
21:10
«Фэйбл» (123 мин.) (18+)
01 февраля (сб.)
16:10
«Банан посреди ночи: правдивая история» (120 мин) (16+)
20:45
«12 ребят, которые хотят умереть» (118 мин.) (18+)
02 февраля (вс.)
13:20
«Потанцуй со мной» (103 мин.) (12+)
19:45
«Отель «Маскарад»» (133 мин.) (18+)
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 22 41 09.
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