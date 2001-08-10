Фестиваль японского кино пройдет в Южно-Сахалинске

«Фестиваль Японского кино 2020» пройдет в областном центре с 31 января по 2 февраля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске.

Мероприятия будут проходить в кино-концертном зале «Октябрь». Вход свободный при предъявлении бесплатного билета. Его можно получить в кассе «Октября». Основную часть билетов будут выдавать за день до начала сеанса, а оставшуюся – в день показа.

Расписание фильмов:

31 января (пт.) 18:30 Открытие фестиваля 18:45 «Переезд по-самурайски» (120 мин.) (18+) 21:10 «Фэйбл» (123 мин.) (18+) 01 февраля (сб.) 16:10 «Банан посреди ночи: правдивая история» (120 мин) (16+) 20:45 «12 ребят, которые хотят умереть» (118 мин.) (18+) 02 февраля (вс.) 13:20 «Потанцуй со мной» (103 мин.) (12+) 19:45 «Отель «Маскарад»» (133 мин.) (18+)

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 22 41 09.