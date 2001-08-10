Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2020
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17:56, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Фестиваль японского кино пройдет в Южно-Сахалинске

«Фестиваль Японского кино 2020» пройдет в областном центре с 31 января по 2 февраля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске.

Мероприятия будут проходить в кино-концертном зале «Октябрь». Вход свободный при предъявлении бесплатного билета. Его можно получить в кассе «Октября». Основную часть билетов будут выдавать за день до начала сеанса, а оставшуюся – в день показа.

Расписание фильмов:

31 января (пт.)

18:30

Открытие фестиваля

18:45

«Переезд по-самурайски» (120 мин.) (18+)

21:10

«Фэйбл» (123 мин.) (18+)

01 февраля (сб.)

16:10

«Банан посреди ночи: правдивая история» (120 мин) (16+)

20:45

«12 ребят, которые хотят умереть» (118 мин.) (18+)

02 февраля (вс.)

13:20

«Потанцуй со мной» (103 мин.) (12+)

19:45

«Отель «Маскарад»» (133 мин.) (18+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 22 41 09.

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