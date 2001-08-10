Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2020
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Дороги перекроют в Южно-Сахалинске на Крещение
12:03, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцев зовут на «Мост дружбы»

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают посетить музыкальный концерт «Мост дружбы» и услышать слияние двух культур – России и Японии, как в традиционной манере, так и в совершенно новых аранжировках. Более 60 инструменталистов и вокалистов Сахалинской области выступят на одной сценической площадке вместе с выдающимися музыкантами из Токио – Это Масаки (фортепьяно) и Это Шинобу (скрипка).

Программа мероприятия:

9 февраля - областной центр народного творчества (пр, Победы, 24), начало в 17:00. Справки по телефону: 43-51-63

10 февраля - Чехов-центр, начало в 19:00. Справки по телефону: 42-52-62.

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