Музыкальный вечер к 160-летию Чехова пройдет в Южно-Сахалинске

Литературно-музыкальный вечер «Талант юмора и добра», посвященный 160-летию со дня рождения писателя Антона Чехова, состоится в конференц-зале областной библиотеки 29 января, сообщает пресс-служба СахОУНБ.

Лейтмотивом вечера станет тема юмора и добра не только в творчестве, но и в жизни писателя. Участники мероприятия познакомятся с интересными фактами из жизни Антона Павловича, но не из скучных канонических биографий, а из «первых уст». На вечере прозвучат отрывки из личных писем писателя, искрометные заметки из записных книжек, добрые воспоминания современников.

Музыкальным подарком станут любимые мелодии Чехова в исполнении музыкальных коллективов областного центра.

- Литературно-музыкальный вечер даст старт циклу мероприятий областной библиотеки, приуроченных к 160-летию со дня рождения Чехова, к 130-летию его путешествия на Сахалин, к 125-летию с момента выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием, - отмечают в библиотеке.

Начало в 18:00. Вход свободный. Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-21.