Южносахалинцев научат делать «Каштанку» из глины

Проект «Счастливая семья в музее» стартует в музее книги Чехова 25 января. Первое занятие «Каштанка» проведёт опытный мастер по работе с глиной, руководитель кружка декоративно-прикладного искусства «Народная игрушка» Наталья Веденеева. Как пишет пресс-служба учреждения, за 15 лет преподавания в Доме культуры «Синегорье» она была награждена множеством грамот, благодарственных писем, активно принимала участие в ярмарках, областных фестивалях и выставках народного творчества, где занимала призовые места.

- На мероприятии, которое будет сопровождаться показом мультфильма, вы сможете познакомиться с редкой коллекцией из фондов музея книги Чехова «Остров Сахалин»: книги и открытки с изображением легендарной Каштанки, увидите, как изображали её художники XIX-XXI вв., и под руководством мастера слепите свою «Каштанку» из глины. В конце занятия вы сможете сделать памятное фото у инсталляции любимых собак Чехова – такс Брома и Хины.

Проект «Счастливая семья» - это новый проект для проведения семейного досуга, где каждый желающий сможет не только интересно провести своё время, но и получить новые знания. В 2020 году занятия будут проходить по субботам один раз месяц. Проводить мероприятия будут ведущие мастера по декоративно-прикладному искусству, флористы, художники, руководители кружков. С их помощью участники будут создавать поделки, картины, свечи, цветочные композиции и многое другое, - отмечают в музее.

Мероприятие будет проходить с 15:00 до 16:30.

С программой семейного досуга «Счастливая семья» можно познакомиться на сайте музея книги Чехова.