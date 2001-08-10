Южносахалинцев ждут на вечере в библиотеке, который посвятят ВОВ

Год памяти и славы областная библиотека откроет тематическим вечером «Помнит сердце, не забудет никогда» в Южно-Сахалинске. Мероприятие пройдёт 25 января в 18:00.

Гостями вечера станут ветераны, участники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». На мероприятии особое внимание уделят книгам о Великой Отечественной войне и писателям, посвятившим этой теме свои произведения. Об альманахе «Победители» расскажет Юлия Вятржик, один из авторов и журналист.

Также в ходе мероприятия прозвучат отрывки из драматических произведений, стихотворения и песни, посвящённые ВОВ, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

В Год памяти и славы в библиотеке запланировано большое количество мероприятий: встречи с ветеранами, тематические вечера, читательские конференции, лекции, выставки, интеллект-игры и другие. Также для гостей мероприятия организуют тематическую фотозону «Землянка».

Справки по телефону: +7 (4242) 45-25-54. Вход свободный.