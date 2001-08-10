Весь февраль южносахалинцам будут показывать бесплатное кино

Ретроспектива советского кино пройдет в киноконцертном зале «Комсомолец» с 1 по 29 февраля. Каждые понедельник, вторник, среду и субботу в 11:00 южносахалинцам будут показывать классику кино в современном формате.

Как сообщили в «Кинодосуговом объединении», каждый день акции - эксклюзивный шанс посмотреть выдающиеся произведения отечественного кинематографа в обновленном виде.

На протяжении всего месяца кинотеатр «Комсомолец» представит сахалинскому зрителю 17 картин, снятых в СССР:

- «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен»;

- «Белое солнце пустыни»;

- «Иван Васильевич меняет профессию»;

- «Осенний марафон»;

- «Где находится нофелет»;

- «Зимний вечер в Гаграх»;

- «Человек с бульвара Капуцинов»;

- «Берегись автомобиля»;

- «Любовь и голуби»;

- «Экипаж»;

- «Не может быть»;

- «Жестокий романс»;

- «Мимино»;

- «Калина красная»;

- «Девчата»;

- «Родня»;

- «Афоня».

Вход на все сеансы бесплатный. Билеты будут доступны в кассах кинотеатров «Комсомолец» и «Октябрь» с 30 января.

Подробная информация по телефону: 8 (4242) 72 27 77.