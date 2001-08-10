День российского студенчества отметили на Сахалине
День российского студенчества отметили в Южно-Сахалинске. По традиции на праздновании прошло награждение отличившихся островитян. В этом году почетные грамоты получили победители спортивных состязаний, олимпиад и конкурсов, а также активисты добровольческих, творческих, научных и других студенческих объединений. Всего - более 60 человек, сообщили в областном минспорта.
- Вы молодые, талантливые и красивые, у вас должен быть порыв. Нам нужны ваши знания, опыт и энергия. В области существуют меры поддержки молодых семей, студенчества, спортивных объединений, пользуйтесь и подсказывайте. А самое главное, с праздником вас, - обратился к студентам председатель областной думы Андрей Хапочкин.
- Такими свободными, молодыми вы уже никогда не будете. Ловите момент и используйте свое время максимально с пользой. А успехи в спорте, учебе, в общественной жизни – это залог вашего успешного будущего, ваших близких и нашей большой страны. С праздником, - сказал руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.
Главным подарком для студентов в этот день стало выступление артиста лэйбла Black Star Миши Марвина. Он исполнил свои главные хиты.
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