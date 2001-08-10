Южносахалинцев научили делать Каштанку из глины

Мероприятие «Каштанка» в рамках проекта «Счастливая семья в музее» прошло в музее книги Чехова «Остров Сахалин». Его посетили 32 человека, среди которых были дети вместе с родителями. Как рассказали в пресс-службе учреждения, участники познакомились с произведением Антона Павловича и увидели уникальные предметы из фондов нашего музея: книги и открытки с иллюстрациями легендарной Каштанки, а также рекламную афишу 1904 года. После этого под руководством опытного мастера Натальи Веденеевой южносахалинцы учились лепить свою собственную Каштанку. Многие ребята впервые работали с глиной и признались, что на первом этапе было тяжело, но потом они увлеклись лепкой и начали создавать свои неповторимые изделия.

- Наталья Веденеева работает с детьми уже более 30 лет, она рассказала о том, что присутствие родителя очень важно для ребёнка, который начинает осваивать что-то новое. Мастер увидела у многих ребят заинтересованность и надеется, что они и дальше будут увлекаться работой с глиной. В конце мероприятия все сделали общую фотографию возле инсталляции любимых собак Чехова - Брома и Хины с миской для пожертвований, которые были установлены возле нашего музея для помощи корсаковскому приюту «Хвостик», - отметили в учреждении.

Глиняным «Каштанкам» необходимо несколько дней, чтобы подсохнуть, поэтому Наталья Веденеева забрала их с собой в мастерскую, а затем их ждёт обжиг в муфельной печи. Все участники мероприятия смогут забрать уже готовые изделия через неделю в удобное для них время.

Следующее мероприятие состоится 22 февраля. За анонсами мероприятий можно следить на официальном сайте музея.