Годовщину снятия блокады Ленинграда отметили на Сахалине
«Встреча трех поколений» состоялась в Южно-Сахалинске. Почетными гостями мероприятия стали ветераны войны, островитяне, имеющие знак «Житель блокадного Ленинграда», сахалинцы, чье детство пришлось на военные годы, и, конечно, молодежь. Со сцены прозвучали песни о Ленинграде, военном времени, показали архивные кадры кинохроники, историю Тани Савичевой, сообщает региональное правительство.
Воспоминания об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны стали лейтмотивом встречи. Своей историей с молодежью поделилась Нина Мигунова. Она вспоминала голод, холод, бомбежки и как в январе 1944 года над Ленинградом грохотал праздничный салют, и на улицы вышел весь город, все, кто смог выжить:
– Почти 900 дней прожили мы в блокадном Ленинграде и боролись как могли. Дети с 8 лет уже помогали взрослым, например, ходили за водой на Неву, искали раненных, погибших. По ночам, чтобы не попасть под бомбежку, пробирались на сгоревшие склады. Собирали все, что можно только было съесть. Если находили сгоревший сахар вперемешку с землей, то для нас это было счастье. Вскоре вместо продуктов на склады стали свозить трупы умерших от голода людей, зимой их складывали там друг на друга как дрова, потому что не успевали хоронить, – рассказала Нина Мигунова.
Исполняющая обязанности мэра Южно-Сахалинска Наталия Куприна отметила, что годовщина снятия блокады Ленинграда – это особая дата.
– Мужчины и женщины, старики и дети выживали вопреки всему – холоду, голоду, бомбежкам, болезням. Каждый из них внес личный вклад в общую Победу. Сегодня в этом зале есть те, перед кем мы преклоняемся – жители Ленинграда, сумевшие выстоять блокаду. Мы гордимся и ценим возможность общаться с вами, – сказала Наталия Куприна.
Исполняющая обязанности мэра Южно-Сахалинска вручила ценные подарки присутствующим на встрече трем жительницам областного центра: Нине Викторовне Мигуновой, Александре Николаевне Онищенко и Гертруде Ивановне Жуковской, которые в детстве пережили блокаду Ленинграда.
Накануне, в День снятия блокады Ленинграда во всех районах области прошла акция «Блокадный хлеб».
Всего в рамках Года памяти и славы в Сахалинской области пройдут более 180 тематических мероприятий. Это акции «Вахта памяти», «Стена памяти», «Сад Победы» и «Георгиевская ленточка». В образовательных учреждениях проведут уроки истории и выставки. Добровольцы проведут беседы и лекции, организуют просмотры военных фильмов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 09:03 Сегодня Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути
- 09:24 Сегодня Южносахалинцев зовут отметить день рождения Антона Чехова в музее
09:50 Сегодня Больше пятисот рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине
- 10:30 Сегодня Островитяне теннисисты завоевали пять медалей на соревнованиях в Якутии
- 10:47 22 Января Первые электрозаправки появятся на Сахалине в этом году
14:19 22 Января Детскую команду по слэдж-хоккею создадут на Сахалине
- 10:48 23 Января Браконьеров, торговавших калугой, задержали на Сахалине
14:47 23 Января Подать заявление на получение путевки в сахалинские лагеря можно будет с 3 февраля
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
Выбор редакции
- 11:00 Сегодня Офисы ведущих российских и зарубежных клиник разместят в сахалинском медкластере
- 09:03 Сегодня Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути
- 16:40 Вчера Проект «Лыжи в школу» в четвертый раз стартовал на Сахалине
- 16:58 27 Января Двое сахалинцев угнали такси и попали на нем в ДТП
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?