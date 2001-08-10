Годовщину снятия блокады Ленинграда отметили на Сахалине

«Встреча трех поколений» состоялась в Южно-Сахалинске. Почетными гостями мероприятия стали ветераны войны, островитяне, имеющие знак «Житель блокадного Ленинграда», сахалинцы, чье детство пришлось на военные годы, и, конечно, молодежь. Со сцены прозвучали песни о Ленинграде, военном времени, показали архивные кадры кинохроники, историю Тани Савичевой, сообщает региональное правительство.

Воспоминания об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны стали лейтмотивом встречи. Своей историей с молодежью поделилась Нина Мигунова. Она вспоминала голод, холод, бомбежки и как в январе 1944 года над Ленинградом грохотал праздничный салют, и на улицы вышел весь город, все, кто смог выжить:

– Почти 900 дней прожили мы в блокадном Ленинграде и боролись как могли. Дети с 8 лет уже помогали взрослым, например, ходили за водой на Неву, искали раненных, погибших. По ночам, чтобы не попасть под бомбежку, пробирались на сгоревшие склады. Собирали все, что можно только было съесть. Если находили сгоревший сахар вперемешку с землей, то для нас это было счастье. Вскоре вместо продуктов на склады стали свозить трупы умерших от голода людей, зимой их складывали там друг на друга как дрова, потому что не успевали хоронить, – рассказала Нина Мигунова.

Исполняющая обязанности мэра Южно-Сахалинска Наталия Куприна отметила, что годовщина снятия блокады Ленинграда – это особая дата.

– Мужчины и женщины, старики и дети выживали вопреки всему – холоду, голоду, бомбежкам, болезням. Каждый из них внес личный вклад в общую Победу. Сегодня в этом зале есть те, перед кем мы преклоняемся – жители Ленинграда, сумевшие выстоять блокаду. Мы гордимся и ценим возможность общаться с вами, – сказала Наталия Куприна.

Исполняющая обязанности мэра Южно-Сахалинска вручила ценные подарки присутствующим на встрече трем жительницам областного центра: Нине Викторовне Мигуновой, Александре Николаевне Онищенко и Гертруде Ивановне Жуковской, которые в детстве пережили блокаду Ленинграда.

Накануне, в День снятия блокады Ленинграда во всех районах области прошла акция «Блокадный хлеб».

Всего в рамках Года памяти и славы в Сахалинской области пройдут более 180 тематических мероприятий. Это акции «Вахта памяти», «Стена памяти», «Сад Победы» и «Георгиевская ленточка». В образовательных учреждениях проведут уроки истории и выставки. Добровольцы проведут беседы и лекции, организуют просмотры военных фильмов.