День снятия блокады Ленинграда отметили в Поронайске

О подвиге защитников и жителей города на Неве вспоминали вчера в Поронайском районе. В течение дня 27 января в городских и сельских учреждениях образования и культуры прошла череда мероприятий, посвященных 76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе районной администрации.

В районном центре памяти людей, живших и сражавшихся в осажденном Ленинграде, были посвящены акции «Время памяти», «Блокадный хлеб», выставка-инсталляция «Блокадная книга Ленинграда» и литературно-музыкальная композиция «900 дней между жизнью и смертью».

Начались памятные мероприятия в кинотеатре «Мир». Там в полдень стартовали бесплатные кинопоказы художественных и документальных фильмов о блокадных событиях. В течение дня жители города посетили пять сеансов, посмотрев кинокартины «Три дня до весны», «Дитя блокады», «Спасти Ленинград», «Дитя блокады» и «Блокада».

На площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова работала выставка-инсталляция «Блокадная книга Ленинграда», организованная сотрудниками модельной центральной библиотеки. Несмотря на то, что экспозиция позволила раскрыть лишь малую часть книжного фонда, посвященного подвигу города-героя, выставка максимально ярко и точно передала трагедию тех долгих 872 дней. В ходе презентации библиотекари рассказывали о подвиге ленинградцев и предлагали прохожим кусочки «блокадного хлеба». Хлеб, приближенный к рецептуре «блокадного», к проведению акции был специально изготовлен местной пекарней индивидуального предпринимателя Ким Дек Бом. Эти символические 125 грамм поронайцы принимали со священным трепетом, делясь своими воспоминаниями и воспоминаниями близких о военном лихолетье, а звуковым оформлением к этому трогательному мероприятию стали «голоса истории» - стихи Ольги Берггольц и письма жителей блокадного города, прочитанные нашими современниками.

Завершилась череда мероприятий в концертном зале «Центральный» литературно-музыкальной композиций «900 дней между жизнью и смертью». Постановка Андрея Бачимова в исполнении участников клубных формирований культурно-досугового центра «Мир» рассказала зрителям о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда: о голоде, о холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами, о том, как с первых дней блокады дети старались помочь взрослым.