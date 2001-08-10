Южносахалинцев зовут отметить день рождения Антона Чехова в музее

Сегодня, 29 января, отмечают 160-летие Антона Чехова. По этому случаю музей «Остров Сахалин» дарит подарки своим посетителям – бесплатные экскурсии и лекции, сообщает пресс-служба музея.

Расписание мероприятий:

29 января в 11:00 и 15:00 пройдет лекция «Родился в Таганроге».

Гости узнают о жизненном пути Антона Павловича, становлении его писательского таланта и, конечно, поездке на остров Сахалин. Слушателям расскажут о том, как семья Чеховых прошла через разорение, как Антон Павлович давал частные уроки, чтобы помочь родным, уехавшим из Таганрога в Москву. Посетители музейного Лектория узнают причины, по которым Чехов, получивший диплом врача, становится писателем, а также другие интересные факты биографии великого классика.

В 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 пройдут экскурсии по постоянной экспозиции «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова». Горожане познакомятся с историей и жизнью каторжного Сахалина, совершите путешествие по следам Чехова вместе с экскурсоводом музея.

30 января - работа выставок «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова», «Мистический путь Николая Гоголя», «Алексей Бахрушин. Любовь к Большому и Малому театрам».

Вход в музей 29 и 30 января свободный.

Справки по телефону: 43-65-09.