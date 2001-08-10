Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2020
Сегодня 11:10
62,39|68,68|59,36
МЧС снова просит сахалинцев не выходить на лёд
14:00, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Японские музыканты выступят в Южно-Сахалинске

Сахалинцев приглашают на российско-японский концерт «Мост дружбы». Мероприятие пройдет в рамках года межрегиональных и побратимых обменов между Страной восходящего солнца и РФ.

Как сообщили в генеральном консульстве Японии в Южно-Сахалинске, перед островитянами выступят приглашенные музыканты из Токио: Это Масаки и Это Шинобу. На сцену выйдут и творческие коллективы островного региона: школы «Этнос», «Перезвон», «Экспромт».

Расписание мероприятий:

9 февраля:

  • Место проведения: областной центр народного творчества (пр, Победы, 24).
  • Начало концерта: 17:00 (Справки по телефону: 43-51-63).

10 февраля:

  • Место проведения: Чехов-центр (Коммунистический проспект, 35).
  • Начало концерта: 19:00 (Справки по телефону: 42-52-62).

Вход по бесплатным билетам. Их можно получить в кассах Чехов-центра.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?