Японские музыканты выступят в Южно-Сахалинске

Сахалинцев приглашают на российско-японский концерт «Мост дружбы». Мероприятие пройдет в рамках года межрегиональных и побратимых обменов между Страной восходящего солнца и РФ.

Как сообщили в генеральном консульстве Японии в Южно-Сахалинске, перед островитянами выступят приглашенные музыканты из Токио: Это Масаки и Это Шинобу. На сцену выйдут и творческие коллективы островного региона: школы «Этнос», «Перезвон», «Экспромт».

Расписание мероприятий:

9 февраля:

Место проведения: областной центр народного творчества (пр, Победы, 24).

Начало концерта: 17:00 (Справки по телефону: 43-51-63).

10 февраля:

Место проведения: Чехов-центр (Коммунистический проспект, 35).

Начало концерта: 19:00 (Справки по телефону: 42-52-62).

Вход по бесплатным билетам. Их можно получить в кассах Чехов-центра.