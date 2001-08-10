Театр на Таганке покажет в сахалинском Чехов-центре два спектакля

Впервые на сцене сахалинского Чехов-центра знаменитый Московский театр на Таганке покажет свои спектакли. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

23 и 24 апреля в 19.00 артисты театра представят премьеру этого театрального сезона - трагикомедию «Горка». Автор пьесы Алексей Житковский – многократный участник и лауреат драматургических фестивалей и конкурсов: «Евразия», «Действующие лица» и других. В 2018 году на фестивале «Любимовка» была представлена «Горка». Пьесы Житковского ставили в МХТ имени Чехова, Театре.doc и «Школе драматического искусства», а его фильм «Памятник» в 2016 году вошел во внеконкурсную программу фестиваля «Артдокфест». «Горка» была признана лучшей пьесой 2018 года на фестивале «Кульминация».

«Эта пьеса про ежедневный подвиг маленького человека. Воспитательница детского сада Настя пытается построить Горку, организовать покупку подарков на Новый год, подготовить утренник, помочь оставленному родителями мальчику-мигранту, не потерять любовь любимого человека и не сойти с ума за пятнадцать тысяч рублей в месяц, – рассказывает драматург Алексей Житковский. – При этом, «Горка» – пьеса о добре, которое существует вопреки всему».

Режиссер спектакля - Данил Чащин, номинант на «Золотую маску». Его спектакли идут в МХТ имени Чехова, театре «Практика» и других российских театрах. Он считает, что «Горка» – смешная история про абсурд будней воспитательницы детского сада. «Думаю, у многих из нас светлая ностальгия по детству смешана с грустными воспоминаниями. В этой двойственности и узнаваемости я вижу много юмора, но также и повод для размышления. Для меня этот спектакль про то, как опасны недобровольность и принуждение и как важно сохранить в себе человеческое», – рассказал режиссер.

25 апреля в 18.00 Театр на Таганке покажет спектакль по пьесе А.П.Чехова «Чайка 73458» со знаменитой Ириной Апексимовой в роли Аркадиной. Это ее первое появление на сцене Театра на Таганке в качестве актрисы.

«Чайка» — одна из самых знаменитых пьес Антона Чехова. После громкой премьеры в Московском художественном театре в постановке Владимира Немировича-Данченко и Константина Станиславского «Чайка» вошла в репертуар лучших театров мира. Пятизначное число в названии спектакля — количество постановок по пьесе на начало 2017 года.

Это спектакль о несбывшихся надеждах, несложившихся судьбах, о людях, не сумевших изменить свою жизнь. Здесь все влюблены, и каждый влюблен не в того... По замыслу режиссера Дайнюса Казлаускаса, основной акцент постановки – это «лишённый цвета, без признаков жизни мир воспоминаний Треплева. Воспоминаний, которые в его реальной жизни были до того самого момента, как он застрелился. И эти воспоминания, как и его преступление перед самим собой, заточили его в неволе навеки, заставив Костю перед лицом вечности бесконечно переживать испытанное им мгновение смерти и искать ответы, которые в жизни он так и не сумел найти».