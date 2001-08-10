Юбилей Антона Чехова отметили в областной библиотеке
Вечер в честь 160-летия со дня рождения Антона Чехова провели в сахалинской областной библиотеке 29 января. Зрители были приятно удивлены, увидев на сцене «живого» Чехова, образ которого воплотил артист Чехов-центра Сергей Сергеев, передает пресс-служба СахОУНБ.
В ходе вечера зрителям рассказали о главных фактах из биографии Антона Павловича, показали отрывок из видеозаписи воспоминаний сестры писателя, Марии Павловны и, конечно, не обошли вниманием 130-летие со дня путешествия Чехова на Сахалин, а также его самые любимые музыкальные произведения. Среди них «Венгерская рапсодия №2» Ференца Листа, под впечатлением которой Антон Павлович написал рассказ «Забыл!!», и произведения композитора Петра Чайковского, которого Чехов очень любил и уважал. На вечере прозвучали «Неаполитанская песенка» и «Вальс» Чайковского в исполнении камерного ансамбля «Дивертисмент» (руководитель Александр Лопатин).
Педагог Валерий Покатайкин представил публике художественное прочтение рассказа Чехова «Дипломат», а ученицы детской школы искусств №2 Южно-Сахалинска Анастасия Аникеева и Вероника Маслёнкова наизусть прочли рассказы «Переполох» и «Невидимые миру слёзы».
Напомнили зрителям о врачебной деятельности писателя и, конечно, о мастерски тонком юморе, звучавшем в его произведениях. Смешное и грустное переплетается в них – можно посмеяться, обдумать поведение героя и извлечь дельный урок. Под всем смешным скрывается мораль, несовершенный мир, жизнь и окружающие нас люди. Именно таким запоминается Чехов, человек, обладающий невероятным талантом юмора и добра.
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