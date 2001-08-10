Сахалинских чтецов приглашают поучаствовать в арт-фестивале
Прием заявок на участие в десятом молодежном арт-фестивале «Заяви о себе» в направлении «Художественное чтение произведений» продолжается в Южно-Сахалинске. Конкурсантами могут стать южносахалинцы от 14 до 30 лет. Прием анкет продлится до 15 февраля, сообщает пресс-служба Центра молодежных инициатив.
- Мы предлагаем две номинации: «Исполнение произведений известных авторов» и «Исполнение произведений собственного сочинения», - отметила специалист отдела городских мероприятий и проектов Елена Малюшкина. – У нас уже есть первые анкеты. В основном для участия ребята выбирают произведения классиков: Чехова, Есенина, Маяковского и других. Но есть и начинающие авторы, которые готовы представить на суд жюри свои литературные работы.
В рамках арт-фестиваля для всех участников пройдут мастер-классы. Заслуженный деятель культуры РСФСР и Сахалинской области Валерий Покатайкин и преподаватель сахалинского колледжа искусств, поэт Александр Соломатов расскажут конкурсантам о тонкостях публичных выступлений.
Подать анкету можно, отправив ее на электронную почту e.malyushkina@yuzhno-sakh.ru, либо принести в бумажном виде по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31, кабинет 22 (МАУ «Центр молодежных инициатив»). Также участники могут заполнить специальную форму. Она размещена по ссылке.
Дополнительная информация доступна по телефону: 8 (4242) 312-682 (доб. 9).
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