Тихоокеанское
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18:10, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Областная библиотека приглашает вновь открыть Сахалин

Торжественное открытие книжной выставки «Открывая Сахалин» пройдет в областной библиотеке 11 февраля. Начало в 11.00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Выставка посвящена ряду юбилейных дат, связанных с историей географических открытий островного региона, – 380-летию открытия Сахалина отрядом И.Ю. Москвитина и 215-летию со дня высадки И.Ф. Крузенштерна в заливе Анива.

- На выставке будет представлена литература из фондов отдела краеведения, посвященная истории открытия, освоения и закрепления Сахалина и Курильских островов российскими мореплавателями и землепроходцами в период XVII-XVIII веков. Книги расскажут об экспедициях Ивана Москвитина, Владимира Атласова, Данилы Анциферова и Ивана Козыревского. Посетители смогут подробнее узнать о плаваниях И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, нахождении в плену у японцев капитана В.М. Головнина, а также о знаменитой Амурской экспедиции Г.И. Невельского, окончательно доказавшего, что Сахалин – остров, - отметили в библиотеке.

Выставка продлится до 6 марта. Справки по телефонам: 8 (4242) 45-25-38, 45-25-37.

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