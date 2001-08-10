«Чужой ребенок» отправится на гастроли по югу Сахалина

Спектакль сахалинского Чехов-центра «Чужой ребенок» отправится в череду гастрольных поездок по югу Сахалина. Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе учреждения, уже завтра, 4 февраля, комедию покажут в Невельске. Всего в планах сыграть постановку в шести населенных пунктах:

4 февраля 18:00 - Невельск (РДК им. Невельского);

18 февраля 18:00 - Холмск (Центральный дом культуры);

19 февраля 18:00 - Долинск (Детская школа искусств);

12 марта 18:00 - Корсаков (КДЦ «Океан»);

31 марта 18:00 - Озерское (Дом культуры «Мечта»);

25 апреля 17:00 - Поронайск (КДЦ «Мир», концертный зал «Центральный»).

«Чужой ребенок» постановлен по пьесе драматурга Василия Шкваркина. Это классика советской театральной школы, не сходящая с подмостков театров уже более 80 лет. По сюжету главная героиня Маня готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девушку, забеременевшую вне брака. И вскоре новость о ее «беременности» разлетается по всей округе... Комедия с успехом идет в Чехов-центре с марта 2017 года. Первый гастрольный показ состоялся в сентябре прошлого года на Итурупе, тогда цеха театра адаптировали декорацию постановки для выездных показов.

Подробнее о наличии билетов можно узнать по телефонам: Невельск - 8 (42436) 60833; Холмск - 8 (42433) 50290; Долинск - 8 (42425) 56552; Корсаков - 8 (42435) 20502; Озерское - 8 (42435) 96292; Поронайск - 8 (42431) 41277.