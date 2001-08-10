Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2020
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Участок улицы Деповской закроют до конца июля в Южно-Сахалинске
09:20, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Фестиваль «Утро Родины» вновь пройдет на Сахалине

Фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» пройдёт с 8 по 14 марта в Южно-Сахалинске. Об этом президент фестиваля Сергей Жигунов объявил на пресс-конференции, которая прошла 5 февраля в ТАСС.

Как ТИА "Острова" сообщили организаторы, в конкурсную программу вошли:

  • «Дылды»;
  • «Жуки»;
  • «Мертвое озеро»;
  • «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»;
  • «Мылодрама»;
  •  «Победители»;
  • «Содержанки»;
  • «Толя-робот»;
  • «Учителя»;
  • «Шторм»;
  • «Эпидемия».

Председателем жюри конкурса «Утро Родины» стал Сергей Урсуляк, российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Для зрителей и гостей фестиваля организаторы также подготовили насыщенную внеконкурсную программу. В дни его проведения состоятся предпремьерные показы фильмов, причем в этом году зрителями смогут стать не только жители Южно-Сахалинска, но и других городов области.

Кроме того, известные режиссеры и актеры – гости фестиваля – станут участниками программы «Имена», в рамках которых представят свои лучшие фильмы и встретятся со зрителями.

Также в этом году продолжится реализация проекта «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска».

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