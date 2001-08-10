Фестиваль «Утро Родины» вновь пройдет на Сахалине

Фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» пройдёт с 8 по 14 марта в Южно-Сахалинске. Об этом президент фестиваля Сергей Жигунов объявил на пресс-конференции, которая прошла 5 февраля в ТАСС.

Как ТИА "Острова" сообщили организаторы, в конкурсную программу вошли:

«Дылды»;

«Жуки»;

«Мертвое озеро»;

«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»;

«Мылодрама»;

«Победители»;

«Содержанки»;

«Толя-робот»;

«Учителя»;

«Шторм»;

«Эпидемия».

Председателем жюри конкурса «Утро Родины» стал Сергей Урсуляк, российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Для зрителей и гостей фестиваля организаторы также подготовили насыщенную внеконкурсную программу. В дни его проведения состоятся предпремьерные показы фильмов, причем в этом году зрителями смогут стать не только жители Южно-Сахалинска, но и других городов области.

Кроме того, известные режиссеры и актеры – гости фестиваля – станут участниками программы «Имена», в рамках которых представят свои лучшие фильмы и встретятся со зрителями.

Также в этом году продолжится реализация проекта «Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска».