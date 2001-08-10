Концерт, посвященный творчеству Баха, пройдет в Южно-Сахалинске

Школьный фестиваль, посвященный клавирному творчеству Иоганна Себастьяна Баха состоится в малом зале Центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска 8 февраля. Начало в 14.00.

Как сообщает пресс-служба администрация областного центра, гости смогут послушать известные сочинения композитора, являющиеся яркими образцами полифонической музыки эпохи барокко, а также хрестоматийным материалом для изучения многоголосия в детских музыкальных школах и колледжах искусств.

Проект «Все это — Бах...» является новым творческим опытом преподавателей фортепианного отделения и отделения теории музыки ЦДМШ. Он включает в себя цикл мероприятий, в который вошли: музыкальная гостиная, посвященная творчеству семейства Бах, открытый урок на тему «Развитие навыков полифонического мышления в работе над произведениями Баха в старших классах», школьный фестиваль и методический практикум в рамках программы сетевого взаимодействия с Сахалинским колледжем искусств.

Вход на мероприятие свободный. Адрес: ул. Невельская, 47 (малый зал).

Контактный телефон: 28-04-08.