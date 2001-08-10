Юные островные хоккеисты отправятся на финал «Золотой шайбы» в Сочи
Областной этап всероссийского турнира «Золотая шайба» имени Тарасова завершился на этой неделе на льду учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске.
За путевку на финал турнира боролись четыре команды из Углегорска, Долинска, Холмска и областного центра.
Как сообщили в региональном министерстве спорта, в общей сложности спортсмены провели по три игры, в результате которых определился победитель областного этапа. Пьедестал призеров возглавила команда «Кристалл 2007» из одноименной спортивной школы Южно-Сахалинска. Воспитанники Александра Скворцова и Константина Пятакова победно провели игры со своими соперниками (со счетом 6:4, 8:2, 4:0, 7:6, 12:2, 12:2), и завоевали право выступить на Всероссийском финале соревнований.
Второе место по итогам областного этапа у «Белых Акул» из Холмска, на третьем месте «Легион» из Углегорска.
– В прошлом сезоне наши хоккеисты выступали на Всероссийском этапе «Золотой шайбы» в Перми в другой возрастной группе – объединяющей спортсменов 2006/2007 годов рождения, и заняли там второе призовое место. В этом году две наших команды «Кристалл 2006» и «Кристалл 2007» представят Сахалинскую область в старшей и средней возрастных группах. Надеемся, что удача и силы нас не подведут, – говорят тренеры хоккеистов «Кристалла».
Команда «Кристалл 2007» отправится в Сочи, где с 9 по 17 марта состоится финальный этап «Золотой шайбы». Он объединит более 60 сильнейших команд юных хоккеистов со всей страны.
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