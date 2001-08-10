День памяти «Провозглашаю Славу Сталинграду» прошел в Курильске
День памяти «Провозглашаю Славу Сталинграду», посвящённый дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года), провели для юных пользователей библиотеки села Горное 1 февраля.
Как сообщается на сайте мэрии Курильского района, заведующая библиотекой Любовь Мартынова рассказала ребятам о битве за Сталинград, которая по размаху, напряжению и последствиям превзошла все вооружённые конфликты прошлых времён, которую можно назвать решающей и величайшей в ходе Великой Отечественной войны. Сталинград сражался 200 дней и ночей.
Дети узнали о героических поступках маленьких и больших защитниках Сталинграда. Поведала об эпизоде той битвы — Доме Павлова, которая длилась 58 дней и ночей. Показала фотографию знаменитого Мамаева кургана с монументом «Родина — мать», который стал символом мужества и доблести советских воинов.
Кроме того, присутствующие прослушали стихотворения Маргариты Агашиной «Солдату Сталинграда» и Юрия Визбора «Медаль Сталинграда», которые декламировали ученицы 7-го класса средней школы села Буревестник Алина Логунова и Екатерина Лепетюха.
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