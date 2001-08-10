Смастерить китов из снега приглашают сахалинцев

Конкурс снежных фигур, посвященный всемирному дню китов, состоится в городском парке Южно-Сахалинска 16 февраля. Его организатор - клуб волонтеров "Волонтерская волна", сообщает пресс-служба областного экоцентра "Родник".

- Участниками конкурса могут стать как индивидуальные желающие, так и команды – школьные, семейные, дружеские. Для создания снежных фигур китов, тюленей, дельфинов и других понадобятся лопаты, ведра, другие дополнительные материалы (в зависимости от задумки и те, которые не загрязняют окружающую среду). Лопаты и ведра будут выдаваться на месте, но их количество ограничено. Желательно одеться тепло, взять запасные рукавицы, термос с чаем, прихватить фантазию и хорошее настроение, - отмечают организаторы.

Начало мероприятия в 12:00 на озере Нижнее. Авторы всех работ получат призы и дипломы.

Справки по телефону: 8 962 581 87 13 (Александра).